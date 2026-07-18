È nato il terzo figlio di Fedez, il rapper: “Una gioia così grande”

MILANO (ITALPRESS) – “Una gioia così grande”. Con un post su Instagram Fedez annuncia la nascita del suo terzogenito, Edoardo Lupo. In una delle immagini pubblicate sul social network si vede il rapper abbracciato alla mamma Giulia Honegger e al neonato. Edoardo Lupo è il terzo figlio di Fedez, dopo Leone e Vittoria avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni. Per Giulia Honegger si tratta del primogenito.

-Foto account Instagram Fedez-

(ITALPRESS).