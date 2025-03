Maltempo, a Firenze l’Arno oltre il primo livello di guardia

FIRENZE (ITALPRESS) – A Firenze, dove dalla mezzanotte di oggi è scattato il codice arancione per la pioggia e il rischio di temporali forti, l’Arno ha superato il primo livello di guardia, fissato a tre metri. A una delle tre stazioni di rilevamento degli Uffizi ha raggiunto la soglia di 3,31 metri con una portata di 974 metri cubi al secondo. Nelle ultime ore sin città si sono registrate precipitazioni abbondanti: l’idrometro della stazione di Firenze-Boboli ha fatto registrare 6,6 millimetri di pioggia in un un quarto d’ora e 11,4 mm in un ora. Le raffiche di vento hanno raggiunto, alle 8, una punta massima di quasi 33 km/h.

LA SITUAZIONE IN EMILIA ROMAGNA

Attivato il servizio di piena: Arno al primo livello di guardia a Bagno a Ripoli, Firenze, Lastra a Signa e Montelupo con portata nell’ordine di 1000 metri cubi al secondo agli Uffizi. Nelle prossime ore precipitazioni sparse, soprattutto sulle zone interne. La linea temporalesca attiva sul Mar Ligure dovrebbe estendersi verso la costa centro-settentrionale.

Nelle ultime tre ore si sono registrate precipitazioni su gran parte del territorio con cumulati fino a 50 mm nel pisano, fino a 30 mm sulla provincia di Firenze. Lo comunica attraverso il proprio profilo Facebook il Consorzio Lamma che spiega anche come ci siano diffusi superamenti del primo livello di riferimento su tutto il reticolo monitorato del bacino dell’Arno, in particolare nelle Province di Firenze, Prato e Pistoia, ma anche nell’aretino e nel pisano.

Nelle prossime 3 ore piogge e locali temporali continueranno a interessare le zone settentrionali, la situazione sarà scarsamente evolutiva nelle ore successive con fenomeni che insisteranno sempre sulle stesse zone.

Decine di richieste di soccorso sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Firenze, soprattutto per allagamenti e autisti in difficoltà. Maggiori criticità a Sesto Fiorentino per l’esondazione del torrente Rimaggio. A causa delle forti piogge che da ieri sera insistono su tutta la Toscana è esondato il fosso di Montauto a Grassina, alle porte di Firenze. Esondato anche il torrente che scende dalla Fonte della Fata Morgana nel Comune di Bagno a Ripoli.

– Foto Ufficio stampa Comune di Firenze –

