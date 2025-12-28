Malta premiata come migliore destinazione turistica internazionale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è stata incoronata migliore destinazione turistica internazionale in occasione degli Italian Tourism Awards, svoltisi a Roma all’inizio di questo mese. Ritirando il premio, la direttrice per l’Italia della Malta Tourism Authority (MTA), Ester Tamasi, ha sottolineato che il riconoscimento appartiene all’intero team che lavora alla strategia turistica dell’arcipelago. “Questo riconoscimento premia il lavoro condiviso con la nostra sede centrale e con i numerosi partner che ogni giorno ci permettono di raccontare la storia di Malta e Gozo in modo emozionale e innovativo”, ha dichiarato Tamasi.

Il risultato, ha aggiunto, è frutto di un approccio coerente e multidisciplinare, capace di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori contemporanei. Secondo Tamasi, una strategia turistica efficace deve saper coniugare crescita e autenticità, creando valore economico senza perdere l’anima della destinazione. Anche l’amministratore delegato della MTA, Carlo Micallef, ha evidenziato come il premio rifletta la solidità del rapporto con il mercato italiano e la stretta collaborazione con gli operatori del settore.

“La nostra strategia è fortemente orientata alla qualità, alla sostenibilità e al turismo durante tutto l’anno”, ha affermato Micallef, sottolineando l’importanza di tutelare ciò che rende uniche Malta e Gozo. La giuria ha elogiato l’impegno di Malta nel marketing, nella promozione e nello sviluppo del turismo internazionale, mettendo in risalto l’iniziativa “Nessuna donna è un’isola”, un progetto che ha unito benessere, identità femminile e promozione del territorio di Gozo attraverso percorsi culturali ed esperienziali.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).