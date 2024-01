LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La polizia maltese ha preso parte a un’azione internazionale contro la criminalità organizzata guidata dalle reti criminali nigeriane che ha portato all’arresto di 14 persone, all’individuazione di 18 potenziali vittime della tratta di esseri umani, all’avvio di quattro nuove indagini e al monitoraggio di voli, porti, servizi postali e società di corriere espresso. L’operazione è stata coordinata da Europol tra il 7 e il 9 dicembre dello scorso anno e gli obiettivi principali erano le reti criminali nigeriane coinvolte in vari reati gravi, tra cui il traffico di droga, la tratta di esseri umani, la frode, il contrabbando illegale di rifiuti e il riciclaggio di denaro. La polizia maltese ha collaborato con il dipartimento doganale, i servizi di detenzione e la direzione per la salute pubblica, e sono state intraprese azioni coercitive a Marsa, Hamrun e St Julian’s a seguito di vari raid.

Gli arresti erano collegati all’immigrazione clandestina, mentre i proprietari di stabilimenti alimentari africani rischiano di essere denunciati in tribunale per aver violato le norme sulla salute pubblica. L’operazione ha portato anche al sequestro di documenti, prodotti alimentari vietati e farmaci. Europol ha guidato l’operazione internazionale, che ha coinvolto 468 agenti delle forze dell’ordine provenienti dall’Europa, dall’Africa, da Sud America e dal Nord America. Le reti criminali nigeriane hanno acquisito importanza in varie attività criminali, tra cui il traffico di droga, la frode e il traffico di esseri umani.

L’operazione congiunta ha preso di mira queste reti che operano dalla Nigeria, coordinando il traffico di anfetamine e impiegando tattiche quali minacce gravi, violenza estrema e intimidazione. I leader criminali, che spesso conducono stili di vita lussuosi, orchestrano attività a distanza reclutando e controllando i membri attraverso società segrete note come confraternite. L’operazione rientrava nel piano d’azione operativo prioritario EMPACT “Reti criminali ad alto rischio” ed è stata guidata dalla Svezia e il Belgio.

fonte foto: Polizia di Malta

