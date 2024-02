LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il tasso annuo di inflazione a Malta è rimasto stabile al 3,7% nel gennaio 2024. Si tratta di 0,9 punti percentuali in più rispetto al 2,81% registrato per la zona euro nello stesso periodo, in leggero calo rispetto al 2,9% di dicembre.

Nel frattempo, il tasso di inflazione annuale dell’Unione Europea è stato del 3,1% nello stesso periodo. Alcuni Stati membri dell’UE hanno registrato tassi di inflazione annuali notevolmente più bassi, con la Danimarca e l’Italia allo 0,9% e la Lettonia, la Lituania e la Finlandia all’1,1%.

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, i dati evidenziano disparità significative nei tassi di inflazione tra Malta e l’Eurozona, con Malta che registra livelli di inflazione più elevati in vari settori.

I tassi di inflazione annuali più elevati nel gennaio 2024 sono stati registrati nel settore alimentare e delle bevande analcoliche, in aumento al 10,1%, seguito dall’istruzione al 5,6%.

I fattori che contribuiscono all’inflazione di Malta mostrano in particolare che le verdure hanno avuto il maggiore impatto sul rialzo annuale, con un aumento di 1,80 punti percentuali.

L’aumento dei prezzi dei servizi di ristorazione e degli affitti ha contribuito alla tendenza al rialzo, con l’indice dei ristoranti e degli hotel e l’indice delle abitazioni, dell’acqua, dell’elettricità, del gas e di altri combustibili che hanno contribuito con 0,69 e 0,44 punti percentuali rispettivamente.

Tuttavia, il settore delle comunicazioni, dell’abbigliamento e delle calzature hanno registrato un calo dei tassi di inflazione.

