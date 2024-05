LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ex primo ministro maltese, Joseph Muscat, il suo ex capo di gabinetto, Keith Schembri, e l’ex ministro Konrad Mizzi, sono tra le 28 persone e aziende per le quali è scattata un’accusa formale davanti a un tribunale penale stamattina.

Muscat, Mizzi e Schembri sono accusati tra l’altro di riciclaggio di denaro, corruzione, traffico di influenza e associazione a delinquere. Se giudicati colpevoli, rischiano una pena detentiva fino a 18 anni e una multa fino a 2,5 milioni di euro. Muscat e tutti gli altri accusati si sono dichiarati non colpevoli. Il tribunale, dopo aver ascoltato le istanze, ha emesso ordini di sequestro e di congelamento dei beni delle persone e le società coinvolte.

I sostenitori di Muscat si sono mobilitati a La Valletta con una manifestazione.

