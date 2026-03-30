Malta lancia un corso di integrazione per lavoratori non Ue

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I lavoratori non europei già residenti a Malta possono ora iscriversi a un nuovo corso di lingua e cultura maltese, nell’ambito degli sforzi per migliorare l’integrazione e la stabilità del mercato del lavoro. L’iniziativa è rivolta ai cittadini di Paesi terzi che intendono rinnovare il proprio permesso di lavoro e mira a incoraggiare i datori di lavoro a investire nel personale già presente, piuttosto che reclutare nuovi lavoratori dall’estero. I partecipanti dovranno frequentare le lezioni e superare un esame finale gestito dal dipartimento esami del governo. Coloro che supereranno il corso potranno beneficiare di rinnovi del permesso di lavoro più lunghi, a condizione di avere contratti che coprano il periodo esteso.

Il corso, sviluppato dal Ministero degli Interni, sarà offerto da istituti educativi autorizzati in tutta Malta. Oltre all’insegnamento del maltese e dell’inglese, il programma include moduli su cultura locale, tradizioni, partecipazione civica, consapevolezza legale e sviluppo personale e professionale. La misura si estende anche ai lavoratori che completano percorsi formativi significativi, come corsi di aggiornamento professionale, rendendoli idonei a rinnovi più lunghi. I lavoratori meno qualificati che completano il corso potranno ottenere permessi di due anni invece del rinnovo standard annuale. Anche i lavoratori più qualificati potranno ricevere estensioni biennali basate sulla formazione, mentre programmi specializzati prevedono rinnovi fino a tre anni.

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(ITALPRESS).