A VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo la Commissione Europea, la performance economica di Malta nel 2023 ha superato le aspettative di crescita rispetto a quanto inizialmente previsto. Nel 2023, la crescita del PIL reale si è attestata al 6,1%, in calo del 2% rispetto a quella registrata l’anno precedente, ma superiore al 4% previsto dalla Commissione Europea. La Commissione prevede ora che l’economia di Malta crescerà del 4,6% nel 2024, trainata principalmente dalle esportazioni e dai consumi privati. Secondo la Commissione, tale percentuale diminuirà marginalmente al 4,3% nel 2025. La CE attribuisce la performance economica di Malta nel 2023 a diversi fattori, dalle proprie revisioni al rialzo della performance economica all’inizio dell’anno, a una “crescita elevata” del 2,4% nel terzo trimestre. Il rapporto rileva che l’attività edilizia è stata “più debole” nel 2023, così come gli investimenti in immobilizzazioni. La Commissione europea prevede inoltre che i tassi di inflazione saranno leggermente inferiori a quanto inizialmente previsto, pari al 2,9% quest’anno e al 2,7% nel 2025, attribuendo le continue pressioni sui prezzi dei prodotti alimentari e dei servizi. Al contrario, il rapporto rileva che l’inflazione aveva raggiunto un massimo del 5,6% nel 2023, in in linea con quanto aveva previsto. Tuttavia, l’intervento del governo ha mantenuto stabili i prezzi dell’energia, mitigando alcuni effetti d’inflazione. La previsione arriva nel contesto delle richieste della Commissione Europea di eliminare gradualmente le misure di sostegno energetico di Malta per affrontare le preoccupazioni sul deficit pubblico. Scrivendo su X, il primo ministro maltese Robert Abela ha affermato che questi risultati sono dovuti al fatto che “le decisioni progressiste fanno davvero la differenza nella vita delle persone”. Il rapporto fa riferimento alla performance economica dell’UE affermando che “è entrata nel 2024 su una base più debole di quanto precedentemente previsto”, affermando che la crisi del costo della vita e il calo del potere d’acquisto delle famiglie hanno rallentato la crescita economica del blocco. Si prevede che l’economia dell’UE crescerà dello 0,9% nel 2024, invece della previsione iniziale dell’1,3%.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma