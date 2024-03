LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Durante una visita ufficiale in Libia, il Ministro degli Interni, della Sicurezza Nazionale e dell’Occupazione, Byron Camilleri, ha sottolineato che la cooperazione e la collaborazione tra Malta e Libia è molto forte. Si fonda su rapporti storici che negli ultimi anni hanno continuato a fiorire in diversi ambiti, sia quelli legati al Ministero dell’Interno, sia anche in altri ambiti, come il commercio e l’energia. Il Ministro Camilleri ha spiegato che questo rapporto è essenziale per portare stabilità nel Mediterraneo. Durante questa visita è stato elogiato il coraggioso lavoro svolto lo scorso settembre dagli operatori della Protezione Civile maltese. In meno di 24 ore, una squadra di 73 membri del Dipartimento della Protezione Civile e delle Forze Armate è partita per la Libia in un viaggio per contribuire a un’importante operazione di ricerca e salvataggio nell’est della Libia, duramente colpito dall’uragano Daniel.

Questa missione è stata riconosciuta durante un incontro bilaterale che il Ministro Byron Camilleri ha avuto con il Ministro degli Interni libico, Emad Al-Trabelsi, che ha riconosciuto il grande lavoro svolto dalla Protezione Civile e dall’Esercito di Malta per salvare vite umane. Durante l’incontro con il Ministro degli Interni libico a Tripoli, il Ministro Byron Camilleri ha detto che i rapporti commerciali tra Malta e la Libia dopo la rivoluzione libica sono tornati a fiorire, grazie al fatto che Malta è stata il primo Paese a riprendere i voli diretti verso la Libia.

foto: DOI

