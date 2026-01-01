Malta, il premier inaugura il nuovo anno promettendo di restituire al pubblico siti chiave

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro Robert Abela ha accolto il nuovo anno da Manoel Island, scegliendo un luogo simbolico per ribadire l’intenzione del governo di recuperare importanti aree da destinare all’uso pubblico, dopo un anno segnato da polemiche sui progetti di sviluppo.

Nel suo discorso alla nazione, Abela ha descritto Manoel Island come “un sito con una storia bellissima e un futuro ancora più bello”, indicandolo come uno dei tre luoghi che l’esecutivo intende restituire alla collettività sotto forma di parchi nazionali. Nell’impegno sono stati inclusi anche White Rocks e Fort Campbell.

Manoel Island è da tempo al centro di controversie dopo il suo trasferimento al consorzio MIDI nell’ambito di un accordo di concessione. Abela ha riconosciuto che gli obblighi contrattuali esistenti rendono il processo complesso, ma ha assicurato che il governo è “determinato e pronto” ad agire.

Il premier ha inoltre lasciato intendere che anche Fort Tigné potrebbe essere aggiunto all’elenco, definendolo una potenziale “vittoria per il nostro popolo”

e sottolineando la necessità di tutelare il patrimonio culturale di valore nazionale e internazionale da ulteriori sviluppi edilizi.

Secondo Abela, la visione è quella di una Malta in cui le famiglie possano trascorrere tempo insieme in spazi pubblici condivisi, creando ricordi che saranno parte integrante del Paese lasciato in eredità alle future generazioni.

Ripercorrendo l’anno appena trascorso, il primo ministro ha affermato che Malta ha resistito agli effetti delle guerre e dell’instabilità economica globale, continuando al contempo il proprio percorso di crescita. Ha indicato quella che ha definito un’economia solida, capace di garantire redditi più elevati, posti di lavoro di qualità e investimenti.

Abela ha poi richiamato una serie di misure sociali, tra cui l’assistenza all’infanzia gratuita, il trasporto pubblico gratuito, i sussidi energetici e l’eliminazione di alcune imposte per i genitori della classe media, insieme a riforme volte a rafforzare l’uguaglianza e i diritti LGBTQ+.

Guardando al futuro, il premier ha messo in guardia dai profondi cambiamenti trainati dalla digitalizzazione e ha annunciato il lancio di Malta Vision 2050, il primo piano nazionale di lungo periodo del Paese, che sarà elaborato attraverso un ampio processo di consultazione.

