LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha firmato un memorandum d’intesa con l’Egitto per esplorare la possibilità di cooperazione nel campo dell’interconnessione elettrica indiretta e dei progetti collaborativi sull’idrogeno e sull’energia pulita.

L’accordo è stato formalizzato durante un incontro tra il ministro dell’Energia egiziano Mohammed Shaker e il ministro dell’Energia maltese Miriam Dalli a La Valletta. Il ministro dell’Energia Miriam Dalli ha dichiarato: “Stiamo esplorando le potenzialità dei sistemi di energia rinnovabile e delle tecnologie emergenti e promuovendo la ricerca e l’innovazione nei settori dell’energia e dell’elettricità. Entrambi i paesi credono nel sostenere i settori pubblico e privato nell’attuazione di iniziative e misure di efficienza energetica”. L’accordo definisce le aree di possibile cooperazione tra i due paesi, cercando di aumentare lo scambio di conoscenze e competenze nei settori delle fonti energetiche e della generazione di elettricità, concentrandosi sulla diversificazione e sulla sicurezza dell’approvvigionamento. Malta ed Egitto esploreranno il potenziale dei corridoi energetici virtuali, che contribuirebbero al raggiungimento della diversificazione energetica da fonti energetiche rinnovabili. Si riferisce anche allo scambio di competenze tecniche attraverso iniziative educative, programmi di formazione e condivisione di informazioni. Lo sforzo di collaborazione attingerà anche allo sviluppo di capacità di progetti sull’idrogeno verde e al mercato dell’elettricità. Dalli ha sottolineato la rapida trasformazione che sta avvenendo nel settore energetico, con un forte potenziale per la regione del Mediterraneo. Ha inoltre osservato come tale cooperazione possa aiutare i rispettivi paesi a trovare soluzioni per affrontare le sfide portate dal cambiamento climatico. Malta ha portato avanti l’iniziativa che riguarda il Mediterraneo come hub di energia verde tra i nove stati mediterranei dell’UE, con l’ambizione di estendersi ulteriormente ad altri paesi del Mediterraneo.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma