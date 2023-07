LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un libico e un ungherese sono stati accusati di tentato omicidio in relazione all’aggressione con coltello a due siciliani per un traffico di droga che è andato male. L’aggressione è avvenuta lo scorso martedì sera all’interno di un appartamento a Triq is-Sikka, Marsaskala. I due siciliani, di 52 e 37 anni, sono rimasti gravemente feriti, necessitando di un intervento chirurgico.

Secondo la polizia, le vittime siciliane risiedevano nell’appartamento in cui è avvenuta l’aggressione. La lite sarebbe iniziata tra i quattro uomini mentre stavano trattando la vendita di mezzo chilogrammo di cocaina.

Foto ufficiale del tribunale di Malta (DOI).

(ITALPRESS).

