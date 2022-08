In questi ultimi anni sempre più persone si stanno avvicinando alla montagna e decidono di intraprendere, nel loro tempo libero o durante le vacanze, percorsi di trekking.

L’Italia, oltre ad essere un paese ricco culturalmente, dispone di moltissimi territori ideali per escursioni anche di più giorni e di una fitta rete di sentieri adatti sia ai principianti che ai camminatori più esperti.

Che cos’è il trekking

Il termine trekking deriva dal verbo inglese “to trek” che significa fare un lungo viaggio a piedi camminando piano.

Il significato del termine ha avuto origine in Sud Africa nel XIX secolo, dopo la conquista inglese del territorio.

Gli olandesi, sconfitti, dovettero abbandonare queste terre e lo fecero camminando su sentieri impervi. Da qui la parola trekking.

Differenza tra trekking e hiking

In Italia spesso il termine trekking viene usato erroneamente per indicare le escursioni e le attività di camminata in montagna.

Con la parola trekking ci riferiamo ad un lungo viaggio a piedi, della durata di più giorni, con soste e pernottamenti in rifugi, bivacchi o in tenda.

Questa attività si svolge prevalentemente sui sentieri di montagna e prevede una buona preparazione fisica.

Il temine hiking deriva, invece, dal verbo inglese “to hike” che vuol dire camminare e viene utilizzato per indicare un’ escursione giornaliera, di diverse ore, su sentieri tracciati in mezzo alla natura, con partenza e arrivo nello stesso luogo, senza pernottamenti.

Consigli per affrontare l’attività

Se ti stai avvicinando al mondo del trekking è utile tenere a mente alcuni consigli per affrontare l’attività in tutta sicurezza e godere appieno dei numerosi benefici, sia mentali che fisici, che apporta al nostro corpo.