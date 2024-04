LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Più di 50 imprenditori libici e 100 aziende maltesi specializzate nei settori dell’industria alimentare, dei materiali da costruzione, della sanità, delle assicurazioni, delle banche e delle spedizioni hanno partecipato al Forum libico-maltese sul commercio e sulle esportazioni. La partecipazione e la delegazione libica erano guidate dal ministro dell’Economia e del Commercio, Mohamed Hwej, e dal ministro della ricchezza marittima, Adel Sultan.

Il ministro degli Esteri maltese Ian Borg ha affermato che “la pace e la sicurezza nella regione richiedono una prosperità mediterranea comune ed equa”, aggiungendo che “non c’è dubbio che una Libia forte e di successo sia una parte indispensabile di un Mediterraneo forte e di successo”. Borg ha affermato la determinazione di Malta nel sostenere la Libia nei suoi sforzi verso la crescita economica e la diversificazione.

“La Libia rimane il principale partner di esportazione di Malta nella regione e un partner chiave per le importazioni, anche se resta ancora molto lavoro da fare per riportare queste cifre ai livelli precedenti”, ha detto Borg. “Accolgo con favore il recente annuncio del ministro Al-Hweij di lavorare per ridurre la dipendenza della Libia dalle esportazioni del settore petrolifero e per aumentare il contributo lordo del valore aggiunto di settori come l’agricoltura, l’industria e il turismo. Questo viaggio ci ricorda i nostri continui sforzi per adattarci al contesto economico internazionale, ed è un viaggio che speriamo Malta e la Libia intraprendano insieme”, ha spiegato.

Borg e il ministro dell’Economia Silvio Schembri hanno inoltre avuto colloqui bilaterali con il ministro Al-Hweij, per discutere gli ultimi sviluppi economici e politici in Libia ed esplorare strade per il consolidamento delle relazioni commerciali tra i due Paesi. Schembri ha affermato che le relazioni continuano a rafforzarsi, sottolineando l’obiettivo di valorizzare il settore commerciale e trasformare le sfide in storie di successo. “Vogliamo vedere che un’impresa maltese abbia la fiducia necessaria per investire in Libia, così come investe nel nostro Paese”, ha concluso Schembri.

Il ministro libico dell’Economia e del Commercio, Hwej, ha sottolineato l’importanza degli investimenti, del commercio e delle esportazioni tra i due paesi allo scopo di raggiungere lo sviluppo economico e aprire orizzonti di cooperazione commerciale. In questo contesto, il ministro ha chiesto di lavorare per aumentare il volume degli scambi commerciali e trovare soluzioni adeguate ai problemi che devono affrontare gli imprenditori.

(ITALPRESS).

– Foto: Dipartimento Informazione di Malta –

