LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un gruppo di migranti sbarcherà al porto di Catania. Lo ha reso noto la ONG tedesca Sea Watch dopo che il suo equipaggio a bordo della nave Sea-Watch 5 ha salvato 47 migranti da un gommone instabile.

La ONG ha confermato che tutti i migranti sono ora sani e salvi a bordo e si stanno dirigendo verso il porto di Catania.

Nel frattempo, le autorità libiche hanno sventato un tentativo di immigrazione clandestina nella città di Zuwara. La Forza di supporto del direttorato della regione occidentale libica è intervenuta contro i trafficanti di esseri umani che stavano organizzando un gruppo di migranti di diverse nazionalità africane per imbarcarsi su un’imbarcazione che li avrebbe portati in Europa. Sono stati consegnati all’Agenzia libica anti-immigrazione illegale.

Intanto, questa settimana, la Guardia costiera tunisina ha recuperato 19 corpi vicino alla costa del paese, nota come punto di partenza principale per le imbarcazioni in partenza per l’Italia. Separatamente, le autorità hanno confermato che cinque trafficanti sono stati arrestati con l’accusa di traffico di esseri umani. Quest’anno la Tunisia ha già intercettato circa 21.000 migranti che cercavano di attraversare il mare verso l’Italia.

