Malta, cala il rischio povertà ma una persona su cinque è in difficoltà

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Circa una persona su cinque a Malta rimane a rischio di povertà o esclusione sociale, secondo dati presentati in parlamento dal ministro Michael Falzon. Il 19,7% della popolazione è a rischio, in calo rispetto al 24,6% registrato nel 2013.

I dati segnano un miglioramento significativo nell’ultimo decennio, con la quota che è passata da circa una persona su quattro a una su cinque. Anche altri indicatori confermano questa tendenza positiva.

La grave deprivazione materiale e sociale è scesa nettamente dal 10,2% al 4%, mentre la deprivazione complessiva è diminuita dal 19,9% al 9%.

È calato sensibilmente anche il numero di persone che dipendono dall’assistenza sociale, passando da oltre 12.700 nel 2013 a 5.676 entro la fine del 2025.

I beneficiari dei sussidi di disoccupazione hanno registrato un calo ancora più marcato nello stesso periodo. Nonostante questi sviluppi positivi, i dati evidenziano che una parte significativa della popolazione continua a trovarsi in difficoltà economica.

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(ITALPRESS).