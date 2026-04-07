Malta attira star globali, Michael Bublé annuncia un concerto a luglio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta sta diventando sempre più rinomata come destinazione per artisti internazionali, con un altro grande nome pronto a esibirsi quest’estate. Il cantante pluripremiato ai Grammy Michael Bublé si esibirà dal vivo l’8 luglio 2026 presso Ta’ Qali, in quello che si preannuncia come uno dei concerti più attesi dell’anno sull’isola. Noto per la sua voce inconfondibile e per le sue performance eleganti, Bublé porterà uno spettacolo di livello internazionale con una produzione completa, includendo alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui “Haven’t Met You Yet”, “Feeling Good” e “Home”.

Gli organizzatori affermano che l’evento offrirà al pubblico una “serata straordinaria”, con l’artista canadese protagonista di un’unica esibizione estiva davanti al pubblico maltese. Per gestire l’elevata domanda, sarà introdotto un sistema di vendita dei biglietti a fasi, con registrazione preventiva per accedere in anticipo. L’obiettivo è garantire una distribuzione equa dei biglietti, vista la previsione di un rapido esaurimento. Le autorità invitano i fan a registrarsi tempestivamente, sottolineando che la disponibilità sarà limitata. Ulteriori dettagli, comprese le informazioni sui biglietti, sono disponibili tramite il canale ufficiale dell’evento. Il concerto rappresenta un ulteriore passo nel rafforzare la reputazione di Malta come polo per eventi di intrattenimento di livello internazionale, attirando artisti di fama mondiale.

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(ITALPRESS).