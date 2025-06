Malta a favore delle politiche eque dell’Ue sulla pesca

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro maltese Robert Abela ha ribadito il sostegno di Malta a un approccio comune dell’Unione Europea nella gestione della pesca, basato sull’equità, sulla ricerca scientifica e sulla solidarietà.

Lo ha dichiarato durante un incontro con il Commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis. Abela ha sottolineato che tali politiche sono fondamentali non solo per la tutela dell’ambiente, ma anche per garantire la sicurezza alimentare e la protezione della biodiversità marina, soprattutto alla luce delle crescenti sfide poste dai cambiamenti climatici.

Il Primo Ministro ha evidenziato che l’industria della pesca maltese è costituita in gran parte da imprese a conduzione familiare, particolarmente esposte alla concorrenza sleale e alle pratiche non sostenibili. Ha insistito sul fatto che i pescatori maltesi non devono trovarsi in una posizione di svantaggio all’interno del quadro europeo.

“Un’applicazione efficace delle norme contro la pesca eccessiva, che ha un impatto negativo diretto sui nostri pescatori, resta una priorità assoluta”, ha dichiarato Abela. Ha inoltre ribadito che pratiche di pesca sostenibili sono essenziali non solo per l’ambiente, ma anche per la sopravvivenza a lungo termine del settore stesso.

