Cina: le “parole chiave” dell’APEC

Oltre 400 rappresentanti provenienti da più di 40 Paesi e regioni, insieme ad agenzie delle Nazioni Unite e a organizzazioni internazionali, si sono riuniti a Shenzhen per il Forum dei media dell'Asia-Pacifico. Come parte importante degli eventi organizzati in occasione dell'"Anno della Cina" dell'APEC, il forum ha approfondito lo sviluppo e l'apertura del Paese e il modo in cui media e think tank possono contribuire a promuovere la cooperazione nell'Asia-Pacifico. Quali sono state le parole più ricorrenti durante il forum? Apertura, innovazione, cooperazione, connettività. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)