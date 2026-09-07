Cina: quattro persone salvate dopo oltre 27 ore di scavi a Fuzhou

I soccorritori si sono calati con le corde tra le macerie di un edificio crollato a Fuzhou, nella Cina orientale, dopo giorni di forti piogge. Grazie all'aiuto dei cani da ricerca, impegnati a muoversi tra passaggi instabili, tutte e quattro le persone rimaste intrappolate sono state estratte vive dopo 27 ore di incessanti operazioni di scavo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)