Roma, Gualtieri “Con le Torri Eur viene restituito un gioiello alla Capitale”

ROMA (ITALPRESS) - "Dopo tanto lavoro tornano al loro splendore queste Torri che sono un capolavoro dell'architettura. Riqualificate, rigenerate, concorrono alla rinascita dell'Eur". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'inaugurazione delle nuove Torri dell'Eur. "È un palazzo che ad un certo punto si era pensato di demolire, invece andava riqualificato e rigenerato" ha aggiunto Gualtieri "è stato fatto un lavoro straordinario, ringrazio Cdp, viene restituito un gioiello alla Capitale d'Italia".(ITALPRESS). xc3/trl/gsl