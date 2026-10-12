Giornalismo ambientale giovanile, consegnate a Urbino le Fenici CONAI

URBINO (ITALPRESS) - Antonio Piemontese e Rossella Ricchiuti sono i vincitori della quinta edizione della Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane, il riconoscimento promosso dal Consorzio Nazionale Imballaggi per valorizzare il lavoro dei giornalisti under 45 sui temi della sostenibilità, dell’ambiente e dell’economia circolare. La cerimonia si è svolta a Urbino, nell’ambito del Festival del giornalismo culturale. f45/mgg/gtr