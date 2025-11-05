Lutto nel mondo dei motori: è morto a 84 anni Andrea de Adamich

MILANO (ITALPRESS) – Lutto nel mondo dei motori: si è spento a 84 anni Andrea De Adamich, ex pilota di Formula Uno e poi celebre telecronista a Mediaset. È proprio il sito di “Sport Mediaset” a dare notizia della sua scomparsa.

Classe 1941, originario di Trieste, dopo gli inizi nel campionato italiano velocità montagna e Formula Junior, nel 1965 si era laureato campione italiano di Formula 3, poi l’approdo in Alfa Romeo con cui vince due titoli europei turismo fino ad approdare in Formula 1: debutta in Spagna (gara però non valida per il Mondiale) con una Ferrari nel 1967 chiudendo al quarto posto, poi l’anno dopo corre ancora con la Rossa in Sudafrica, quindi nel 1970 il ritorno nel circus con la McLaren ma è due anni dopo, su una Surtees-Ford, che ottiene il suo miglior risultato terminando quarto ancora in Spagna, piazzamento eguagliato nel 1974 in Belgio con la Brabham. Nel 1978 l’approdo a Mediaset, dove farà da telecronista fino al 2009.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).