Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti, il Napoli valuta provvedimenti disciplinari

NAPOLI (ITALPRESS) – Romelu Lukaku non si è presentato oggi alla ripresa della squadra e la società si riserva di valutare provvedimenti disciplinari. E’ quanto rende noto la società partenopea.
“SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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