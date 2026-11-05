Lotta alla desertificazioni, le tecnologie e le competenze cinesi varcano i confini

Dalla Mongolia Interna, in Cina, al deserto del Gobi, in Mongolia, le competenze cinesi in materia di ripristino ecologico stanno varcando i confini per contribuire alla lotta contro la desertificazione. Attingendo a oltre 30 anni di esperienza nel ripristino delle regioni aride e semiaride, gli esperti cinesi stanno collaborando con i partner locali per ripristinare i terreni degradati attraverso tecniche collaudate e l'uso di specie vegetali autoctone. Condividendo tecnologie ed esperienza, la Cina sta apportando soluzioni concrete alla lotta globale contro la desertificazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)