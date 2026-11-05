Cina: sindaco francese sul porto di Ningbo-Zhoushan “Da qui il mondo sembra piccolo”

Joachim Moyse, vice presidente di Rouen Métropole e sindaco di Saint-Étienne-du-Rouvray, in Francia, è rimasto profondamente colpito dai sistemi digitali e senza supporto cartaceo del porto, supportati dall'intelligenza artificiale, durante la sua visita al porto di Ningbo-Zhoushan. "Il mondo sembra piccolo. Le merci prodotte a mezzo mondo di distanza, a circa 12 ore di trasporto, sono facilmente reperibili", ha dichiarato. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)