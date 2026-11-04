Cina: nuovi espositori e volti noti, perché le aziende scelgono la CIIE

Cina: nuovi espositori e volti noti, perché le aziende scelgono la CIIE

Perché le aziende globali continuano a partecipare alla China International Import Expo (CIIE) di Shanghai? Dagli espositori al debutto fino ai partecipanti di lunga data, le aziende di tutto il mondo portano nuovi prodotti e tecnologie, puntando ad ampliare gli investimenti, trovare partner e accedere al vasto mercato cinese. Con l'avvicinarsi della nona edizione della CIIE, ecco cosa continua ad attirare le imprese a questo appuntamento annuale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)