Giochi olimpici giovanili, il wushu inserito tra le discipline

Per la prima volta, il wushu è stato inserito tra le discipline a medaglia ai Giochi olimpici giovanili, con tutte e quattro le medaglie d'oro assegnate il 3 novembre al Dakar Expo Center. Il quindicenne cinese Lin Yilei ha vinto il primo oro di wushu in un evento olimpico, aggiudicandosi la gara combinata maschile di Changquan. (XINHUA/(TALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)