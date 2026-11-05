Cina: 14 anni con i panda, la vita di un ricercatore americano a Chengdu

È arrivato dall'America. È rimasto per i panda. Da 14 anni, James Ayala dedica la sua vita allo studio e alla cura dei panda giganti a Chengdu, in Cina. Oggi ricercatore sul comportamento animale presso la Base di ricerca per l'allevamento dei panda giganti di Chengdu, Ayala ha trasformato la sua passione per questi adorabili orsi bianchi e neri in una professione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)