MILANO (ITALPRESS) – Kia Italia annuncia la nuova collaborazione con il tennista Lorenzo Musetti, uno dei talenti più brillanti del panorama sportivo italiano. La partnership rappresenta un passo significativo nella strategia del brand nel mondo del tennis, disciplina da sempre centrale nella comunicazione Kia.

Negli ultimi anni, sia Kia che Lorenzo Musetti hanno intrapreso un percorso di forte crescita. Il brand ha consolidato la propria posizione come punto di riferimento nella mobilità elettrica e sostenibile, rafforzando il legame con il mondo dello sport attraverso progetti innovativi e attivazioni esperienziali. Allo stesso tempo, Musetti ha continuato la sua ascesa nel circuito internazionale, distinguendosi per talento, determinazione e stile, qualità che riflettono perfettamente i valori di Kia.

La scelta di Musetti come Ambassador italiano del Brand nasce dal naturale allineamento tra l’identità del giocatore e quella del brand: modernità, creatività, spirito competitivo e tensione costante verso il miglioramento. La collaborazione prevede un’integrazione completa nelle attività di marketing Kia, includendo contenuti digitali, campagne dedicate ed esperienze esclusive con il pubblico. “Siamo orgogliosi di ridare il benvenuto a Lorenzo nella famiglia Kia. Abbiamo collaborato già nel 2021 e Lorenzo è stato con noi in tante attività di comunicazione. Il suo percorso sportivo e la sua personalità rappresentano perfettamente la nostra visione di movimento, energia e innovazione. Questa collaborazione rafforza ulteriormente il nostro impegno nel tennis e ci permetterà di raccontare il brand in modo autentico, contemporaneo e ispirazionale”. Ha dichiarato Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director.

“Sono molto felice di riprendere la collaborazione con Kia Italia, un partner con cui condivido valori autentici e una visione moderna dello sport e della mobilità. Dopo l’esperienza del 2021, ritrovo con piacere un brand che continua a investire concretamente in innovazione, energia e tennis. Rappresentare Kia Italia significa per me essere parte di un percorso che unisce performance, stile e attenzione al futuro, dentro e fuori dal campo”. ha affermato Lorenzo Musetti.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).