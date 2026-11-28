Home Video News Longevity Magazine Longevity Magazine – Puntata del 28/11/2026
Longevity Magazine – Puntata del 28/11/2026
MILANO (ITALPRESS) - Tutto per una sana e lunga vita. Nella venticinquesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Valentina Dalla Longa, fisioterapista AIRM (Associazione Italiana Riabilitazione Mano). Al centro della puntata la salute delle mani. sat/gsl