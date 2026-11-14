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Longevity Magazine – Puntata del 14/11/2026
MILANO (ITALPRESS) - Tutto per una sana e lunga vita. Nella ventiquattresima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Enzo Errichetti, direttore della Clinica Dermatologica dell'Università di Udine. Tra i temi della puntata l'evoluzione della diagnostica dermatologica non invasiva per ridurre il ricorso alle biopsie, l'integrazione dell'intelligenza artificiale affiancata all'intuito medico e le opportunità di collaborazione scientifica in Cina. sat/gsl