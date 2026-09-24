Lollobrigida “Il ddl caccia non va contro ambiente, anzi colpisce bracconaggio”

TORINO (ITALPRESS) - "C'è una lettera che ci è stata inviata dagli uffici europei che chiedono dei chiarimenti. Abbiamo puntualmente risposto, come evidentemente avviene in una dialettica sana, spiegando che si tratta di una norma sulla gestione della fauna selvatica che non ha nulla contro l'ambiente, anzi colpisce in maniera dura il bracconaggio, che è un fenomeno vergognoso che vedeva sanzioni ferme al '92. Voi immaginate il valore di una sanzione commisurata in lire del '92? Abbiamo moltiplicato le sanzioni per tre, per quattro per colpire chi danneggia la natura con prelievi non previsti dalla legge, ma la legge prevede l'attività venatoria, prevede la gestione dell'ambiente". Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sul ddl sulla caccia a margine di un evento a Torino. (ITALPRESS). xn3/ads/mca2