FASANO (BRINDISI) (ITALPRESS) – “L’Italia nel sistema agroalimentare e in quello del turismo rappresenta un’eccellenza e questo va sempre ricordato”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro all’Agricoltura, in visita del Centro Ortofrutticolo Mediterraneo di Fasano.

“Confrontarsi con gli operatori di un settore strategico come quello dell’ortofrutta per noi è una centralità”, ha affermato Lollobrigida, parlando anche di “un mercato importante, in una regione straordinaria per produzioni e capacità di attrarre le produzioni delle regioni vicine e venderle nel modo migliore, anche in una stagione turistica che ci auguriamo sia sempre in crescita”.

Poi il ministro all’Agricoltura si è soffermato su un “impegno costante” che “significa anche – ha spiegato – avere la possibilità di conoscere da chi produce e da chi distribuisce quali sono le criticità per poterle affrontare meglio”.

Per Lollobrigida, “è fondamentale remunerare bene la filiera con un equilibrio del valore al suo interno, su questo puntiamo. E’ dall’inizio del nostro mandato – ha continuato – che ragioniamo su questo. Calmierare i prezzi è importante ma a nostro avviso non va mai imposta una scelta al libero mercato. Vanno incentivati ad essere tutti nella condizione di produrre qualità, distribuire qualità ed essere messi nelle condizioni di vendere di più. Questo, specialmente puntando sull’export, può essere un elemento che può permettere anche di diminuire i costi aumentando la distribuzione. Poi ovviamente lo Stato può fare degli interventi, come abbiamo fatto con la Carta ‘dedicata a tè a sostegno delle famiglie che sono più in difficoltà”, ha aggiunto.

– Foto: Ufficio stampa Fratelli d’Italia Puglia –

(ITALPRESS).