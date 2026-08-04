Logopedia, diagnosi precoce e riabilitazione per i disturbi comunicativi

ROMA (ITALPRESS) - “Quella del logopedista è una professione i cui ambiti di competenza sono legati ai disturbi della comunicazione, del linguaggio, delle funzioni orali e della deglutizione in tutte le età: parliamo inoltre di una figura competente negli aiuti a comunicare e parlare, che coprono tutto l'arco della vita. L'acquisizione del linguaggio, che per tutti noi avviene senza che nessuno ci insegnasse qualcosa, fa parte di un'interazione comunicativa: questa ad esempio può avvenire con lo sguardo tra madre e neonato, quindi con segnali che vanno oltre la parola. È chiaro che poi ci sono tappe di acquisizione e sviluppo del linguaggio condivise dalla letteratura internazionale e da tutti i professionisti". Lo ha detto Tiziana Rossetto, logopedista e presidente della Federazione logopedisti italiani (Fli), intervistata per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. mcr/mrv