ROMA (ITALPRESS) – Ammiraglia tecnologica di Mercedes-Benz e massima espressione del lusso elettrico del Marchio, la nuova EQS continua a definire nuovi standard nel campo dell’innovazione. Con l’introduzione della tecnologia steer-by-wire, Mercedes-Benz diventa il primo costruttore automobilistico tedesco a offrire questa soluzione su un modello di serie. Il nuovo sistema di sterzo porta l’esperienza di guida a un livello superiore e ridefinisce l’interazione tra guidatore e vettura. Eliminando il collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori, i comandi vengono trasmessi in modo rapido e diretto attraverso un collegamento elettrico, quindi “by wire”. In Italia, il prezzo dell’optional parte da 3.050 euro IVA inclusa. Il pacchetto comprende un volante di nuova concezione, più piatto e dotato di un’innovativa struttura dell’airbag.

Il volante più compatto aumenta sensibilmente lo spazio a bordo, migliora la visibilità del display del guidatore e rende più agevoli l’accesso e l’uscita dalla vettura. Disponibile in nero o, a seconda dell’allestimento, in beige, contribuisce a rendere gli interni della EQS ancora più luminosi e ariosi. Fin dal primo istante trasmette la tipica sensazione “Welcome home” del Marchio, che accompagna il guidatore anche durante la marcia: lo sterzo resta preciso e intuitivo, in linea con il caratteristico feeling Mercedes-Benz. Steer-by-wire riduce inoltre sensibilmente la rotazione necessaria del volante, soprattutto alle basse velocità, facilitando le manovre e il parcheggio. Con soli 170 gradi di rotazione da un fine corsa all’altro, il sistema offre una risposta particolarmente diretta e intuitiva. Da 140 anni Mercedes-Benz dà forma al futuro della mobilità, a partire dall’invenzione dell’automobile. Con steer-by-wire sulla EQS Berlina, questa leadership tecnologica torna a essere concretamente percepibile.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

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