Liverpool, Slot “Parlerò con Salah, poi deciderò se tornerà tra i convocati”

LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Oggi parlerò con Salah, la nostra conversazione determinerà la sua convocazione per la partita di domani. Capisco che continuerete con le domande, ma non ho altro da aggiungere se non che devo parlare con lui e che comunque, negli ultimi giorni, ci sono state tante conversazioni tra di noi e incontri tra i nostri dirigenti e i suoi rappresentanti”. Così il tecnico del Liverpool, Arne Slot, alla vigilia del match casalingo con il Brighton e in merito al caso Salah. L’egiziano non era stato convocato per il match di Champions in casa dell’Inter (a San Siro vittoria per 1-0 dei ‘reds’) in seguito alle sue dichiarazioni dopo le ultime esclusioni. In attesa delle decisioni su Salah, Slot ha spiegato che Chiesa, dopo aver saltato la trasferta di Milano, tornerà a disposizione per il match con il Brighton.

Nel corso dell’attesa conferenza stampa di oggi, il tecnico del Liverpool ha spiegato che la decisione di non convocare Salah per il match di Champions in casa dell’Inter è stata sua e dei dirigenti. “In accordo con il club abbiamo deciso così, ovviamente ne abbiamo parlato perchè tocca a me decidere sulla squadra”, le parole di Slot che ha anche assicurato: “Non ho motivi per non volere che Salah resti con noi”.

