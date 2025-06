L’Italia è Country Partner all’edizione 2025 del Summer Fancy Food

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Italia è la grande protagonista del Summer Fancy Food Show al Javits Convention Center con l’onore di essere nominata Country Partner per l’edizione 2025 del Fancy Food Show.

ICE e Ministero dell’Agricoltura collaborano da molti anni con gli organizzatori della Fiera, la SFA e la Universal Marketing. Il Padiglione Italia, sempre il più ampio dell’area internazionale con circa 350 stand su due piani, presenta il meglio del Made in Italy agroalimentare sotto il segno distintivo “The Extraordinary Italian Taste”.

La tradizionale Lounge organizzata da ICE in un’area centrale all’interno del Padiglione Italia ripropone la speciale postazione dedicata all'”Aperitivo Italiano”, consentendo a tutti i visitatori di vivere un’esperienza in puro Italian Style grazie alle postazioni dedicate ai prodotti tipici del grande Made in Italy: salumi, formaggi, caffè.

Quest’anno, Roberto Baggio presenzia alla cerimonia del taglio del nastro del Padiglione Italia come Ambasciatore della Lega Serie A, rimarcando l’importante collaborazione con ICE – Agenzia. Il giorno prima dell’inaugurazione della fiera, ICE organizza una cena di gala a supporto della candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO per 200 invitati alla Gotham Hall con la presenza del Sig. Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del governo italiano, Francesco Lollobrigida, e del Presidente ICE Agenzia Matteo Zoppas.

Sono annunciate le presenze delle principali Istituzioni italiane, americane e internazionali presenti a NY, importanti rappresentanti del mondo imprenditoriale e di giornalisti. Con la conduzione a cura di Maria Luisa Rossi Hawkins, corrispondente negli USA di Mediaset, l’evento intende celebrare la cucina italiana con la premiazione di chef ambasciatori della cucina italiana nel mondo a New York.

La cena è curata da chef Giancarlo Perbellini, 3 stelle Michelin, Ristorante 12 Apostoli di Verona, con la collaborazione del pastry chef Sal de Riso che presenta la sua rinomata pasticceria. Gli inni nazionali all’inizio della cena e l’aria finale sono cantati dal tenore Christopher Macchio.

A seguire, la delegazione ministeriale e istituzionale ICE, insieme a tutti gli ospiti, si incontreranno nell’iconica Times Square dove, nell’ambito della campagna promozionale organizzata da ICE Agenzia a supporto del Made in Italy, sono previste alcune azioni di comunicazione sui principali billboard per celebrare la candidatura della cucina italiana e la partecipazione delle aziende italiane alla Summer Fancy Food.

“Essere country partner del Summer Fancy Food rappresenta un’opportunità strategica di enorme valore per l’Italia e per le nostre imprese agroalimentari. Gli Stati Uniti sono un mercato fondamentale per il Made in Italy. La qualità, l’unicità e la tradizione incarnata dai nostri prodotti sono riconosciute e apprezzate. Come istituzioni lavoriamo al fianco degli imprenditori italiani per rafforzare la visibilità del sistema agroalimentare italiano, valorizzando non solo le eccellenze più note, ma anche quelle realtà produttive di piccole e medie dimensioni che hanno le caratteristiche per essere apprezzate dagli amici americani. Raccontiamo con orgoglio la cultura del cibo italiano, che è sinonimo di qualità, territorio e saper fare consci che la nostra cultura del cibo è molto apprezzata. I numeri dell’export agroalimentare dall’Italia agli Stati Uniti sono stati infatti molto buoni nel 2024 e lavoriamo perché il 2025 non sia da meno. Pasta, sughi, vino, formaggi, tutti i prodotti che richiamano l’identità e il saper fare italiano riscuotono successo perché al gusto, viene associata un’idea di genuinità e benessere. Insieme ad Ice e al presidente Zoppas siamo orgogliosi di accompagnare a Summer Fancy food una delegazione così folta di imprenditori, con i quali condividiamo l’idea che tra Washington e Roma i rapporti vadano oltre le nostre economie. Custodiamo i medesimi valori, i principi democratici che ci rendono liberi e prosperi. Siamo qui per continuare a farlo anche nel futuro” ha dichiarato Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

“Il Summer Fancy Food è tra gli eventi più importanti a livello globale per la filiera dell’agroalimentare – dichiara il Presidente di ICE (Istituto del Commercio Estero) Matteo Zoppas – Al Fancy Food l’Italia è la nazione più rappresentata con circa 300 aziende proprio per l’importanza della manifestazione dove i nostri produttori hanno la possibilità di esporre e incontrare operatori, compratori e influencer di tutto il mondo. Oggi l’agroalimentare sta vivendo in America un momento di apparente favore con un export di 8,6 miliardi di dollari cresciuti del 17% nel 2024 rispetto al 2023 e con una crescita da gennaio ad aprile di quest’anno di altri 14 punti percentuali. All’interno di questo quadro il vino è cresciuto di 14 punti percentuali da gennaio ad aprile 2025 sullo stesso periodo dello scorso anno dopo una performance positiva di 6,5 punti percentuali nel 2024 sul 2023. Anche in questo caso si avverte una criticità potenziale perché alcuni numeri che ci stanno arrivando dal mercato, comunque da confermare, stanno esprimendo un calo importante sia in volume che in valore. Questo apparente momento positivo è tuttavia potenzialmente viziato da uno scollamento tra il sell in e il sell out proprio come risposta all’incertezza dei dazi. Non solo l’incertezza sulle tariffe ma la stessa incertezza sulle tempistiche rallenta decisioni strategiche di medio e lungo termine delle aziende”.

“Venendo ai settori, – continua Zoppas – il riso nel 2024 ha perso 21 punti percentuali ma da inizio anno a fine aprile ne ha già recuperati 9. Particolarmente critico è l’andamento della birra: nonostante sia cresciuta di 17 punti nel 2024, ne ha persi 37 da gennaio ad aprile 2025 di quest’anno. Va atteso l’allineamento tra i consumi e gli acquisti dall’Italia per capire il reale impatto della situazione. In ogni caso l’agroalimentare è aumentato di 4,7 punti percentuali nel 2024 conquistandone altri 3,8 nei primi quattro mesi del 2025. Anche in questo caso occorre considerare le politiche di magazzino e attendere di conoscere il comportamento dei consumatori sul mercato”.

“Come Ice siamo presenti al Fancy Food con importanti attività di promozione a favore delle aziende presenti e con una collettiva che si aggiunge al resto. Registriamo anche una forte attività di Coldiretti e assieme al Ministero dell’Agricoltura, con il ministro Francesco Lollobrigida, celebreremo questa sera la cucina italiana con una cena presso la sede di Gotham Hall per sollecitarne la candidatura a patrimonio immateriale dell’Unesco. Crediamo molto in questo percorso che si incastra in quella che chiamiamo diplomazia della crescita, voluta dal ministro Antonio Tajani che sta spingendo molto sul Piano Export della Farnesina rivolto ad ampliare il raggio d’azione ad almeno quattordici stati per compensare le potenziali criticità dovute ai dazi americani. Tutto questo senza dimenticare che il mercato statunitense resta centrale per l’Italia e va preservato per non perderlo dopo tanti sacrifici computi per conquistarlo”. – conclude il Presidente di ICE (Istituto del Commercio Estero) Matteo Zoppas.

– Foto Ufficio stampa GP Communications –

(ITALPRESS)