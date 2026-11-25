Liste d’attesa, sei italiani su dieci fanno ricorso alla sanità privata

ROMA (ITALPRESS) - Quasi sei italiani su dieci si sono rivolti nell’ultimo anno alla sanità privata, soprattutto per i tempi di attesa più brevi e, in misura molto minore, per maggiore comodità o vicinanza. Tra coloro che hanno utilizzato servizi sanitari, pubblici o privati, il 34% ha rinunciato o rinviato cure principalmente a causa delle attese, troppo lunghe. Inoltre, quasi un terzo delle famiglie beneficia della sanità integrativa. Sul fronte delle imprese, invece le prospettive dei prossimi cinque anni sono prevalentemente positive ma si riscontrano difficoltà nel reperire personale qualificato. E' quanto emerge da un'indagine realizzata da Confsalute-Confcom, in collaborazione con l’Istituto Piepoli, presentata a Roma in occasione del primo Annual Meeting dell’organizzazione. xc3/f57/fsc/gsl