IA in sanità, La Delfa (Fora) “La sfida è trasformarla in valore”

ROMA (ITALPRESS) - "I vantaggi dell'intelligenza artificiale di per sé sono indubbi, permettono di velocizzare i referti, aumentare la qualità, ridurre i rischi. Il problema principale è trasformare questa intelligenza in valore per i pazienti e per le strutture sanitarie, perché non basta acquistare i sistemi di intelligenza artificiale, bisogna fare in modo che questi sistemi siano effettivamente utilizzati dai professionisti e siano realmente disponibili all'interno dell'ambiente operativo". Così Domenico La Delfa, direttore Business Unit (BU) Artificial Intelligence di Fora, a margine del convegno di presentazione del Rapporto SA-IA - Salute & Sanità nell'era dell'Intelligenza Artificiale realizzato dall'Istituto per la Competitività (I-Com). xi2/mgg/azn