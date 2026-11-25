IA in sanità, Panfili (Almaviva) “Semplificare processi per migliorare cura pazienti”

ROMA (ITALPRESS) - "L'introduzione dell'intelligenza artificiale nel mondo sanitario, come tutte le tecnologie, ha ovviamente vantaggi e criticità, sia per i pazienti che per gli utilizzatori. Il sistema sanitario è un'ellisse dove esistono due fuochi: aiutare il paziente vuol dire anche aiutare il personale sanitario, perché così il clinico potrà dedicarsi meglio al paziente". Così Guido Panfili, Business Developer Healthcare Global AI di Almaviva, a margine del convegno di presentazione del Rapporto SA-IA - Salute & Sanità nell'era dell'Intelligenza Artificiale realizzato dall'Istituto per la Competitività (I-Com). "Rispetto a tutte le altre tecnologie, l'IA ha un grosso vantaggio: non è un software, non è un'applicazione, ma è qualcosa che entra direttamente nel processo. Quindi è fondamentale analizzare questi processi e renderli più semplici, più leggeri", aggiunge. xi2/mgg/azn