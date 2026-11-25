Intesa Lilt-Sogesid, la tutela ambientale uno strumento per prevenire i tumori

ROMA (ITALPRESS) - Sviluppare programmi, progetti e iniziative per promuovere il benessere dei cittadini, diffondere la cultura della prevenzione e rafforzare la consapevolezza dello stretto legame tra salute, ambiente e qualità della vita: è l'obiettivo del Protocollo d’intesa tra Lilt-Lega Italiana per la lotta contro i tumori - e Sogesid, dedicato al tema “La tutela ambientale come strumento di prevenzione oncologica”, sottoscritto nel corso di un incontro alla Camera. mec/fsc/gtr