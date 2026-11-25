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Cina, a Jinan una “corsia reversibile” per decongestionare il traffico
Una strada può "cambiare il senso di marcia" in Cina. Ogni mattina alle 6:30, uno speciale camion che funge da "cerniera" sposta le barriere lungo una strada di Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, riassegnando temporaneamente le corsie alla direzione di marcia più trafficata. Questa corsia reversibile, lunga 840 metri, contribuisce ad alleviare la congestione del traffico nell'ora di punta mattutina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)