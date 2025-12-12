ST.MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Impresa Lindsey Vonn. La fuoriclasse 41enne vince la discesa di St.Moritz, in Svizzera, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026: 1’29″63 il tempo della statunitense, che trionfa con 0″98 di vantaggio sull’austriaca di Magdalena Egger e 1″16 di vantaggio sull’altra austriaca Puchner.
Quarta a 1″31 Sofia Goggia. In top ten Laura Pirovano, ottava a 1″58, mentre Nicol Delago è dodicesima a 1″94. A punti anche Roberta Melesi, 25^ a 2″44. Fuori dalla top 30 Nadia Delago (+2″70), Elena Curtoni (+2″73) e Vicky Bernardi (+3″70). Cadute per Sara Thaler e Sara Allemand.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Lindsey Vonn (Usa) in 1’29″63
2. Magdalena Egger (Aut) a 0″98
3. Mirjam Puchner (Aut) a 1″16
4. Sofia Goggia (Ita) a 1″31
5. Emma Aicher (Ger) a 1″41
6. Romane Miradoli (Fra) a 1″42
6. Cornelia Huetter (Aut) a 1″42
8. Laura Pirovano (Ita) a 1″58
8. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) a 1″58
10. Nina Ortlieb (Aut) a 1″68
12. Nicol Delago (Ita) a 1″94
25. Robeta Melesi (Ita) a 2″44
31. Nadia Delago (Ita) a 2″70
32. Elena Curtoni (Ita) a 2″73
46. Vicky Bernardi (Ita) a 3″70
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).