Liguria, presentata la Casa della Comunità Hub della Valpolcevera

GENOVA (ITALPRESS) – È stata presentata oggi, lunedì 22 giugno, la Casa della Comunità hub Valpolcevera (ex Trucco), aperta h24, 7 giorni su 7, un nuovo punto di riferimento per la Sanità territoriale della Valpolcevera. La struttura si sviluppa su quattro piani fuori terra, attualmente in uso, oltre al piano terra, per una superficie complessiva di 4.835 mq.

Gli spazi sono stati completamente riqualificati e rifunzionalizzati per ospitare la Casa della Comunità Hub della Valpolcevera, secondo un modello organizzativo orientato all’integrazione tra assistenza sanitaria, servizi sociosanitari, prevenzione e presa in carico della cronicità.

“Questa Casa della Comunità nasce da un impegno preso con il territorio dopo il crollo del Ponte Morandi – commenta Marco Bucci, presidente di Regione Liguria-. Nel 2018 cittadini, associazioni e amministratori della Valpolcevera ci chiesero di trasformare questo edificio in un presidio sanitario moderno e vicino alle persone. Oggi manteniamo la promessa che in allora ci siamo sentiti di fare. Non è stato un percorso semplice, abbiamo dovuto affrontare criticità e ostacoli, ma non ci siamo fermati. Con questa struttura consegniamo ai cittadini un servizio aperto 24 ore su 24, che integra salute, servizi sociali e prevenzione, rafforzando una sanità territoriale più efficiente, accessibile e vicina ai bisogni reali delle comunità”.

Questa struttura è un punto di riferimento della rete territoriale del Distretto Sociosanitario 10, assicurando l’integrazione tra assistenza sanitaria, servizi sociali, prevenzione e presa in carico della cronicità.

“La Casa della Comunità Hub della Valpolcevera è un tassello fondamentale nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale– sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò -. Si tratta di una struttura aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, pensata per offrire ai cittadini una risposta integrata e continuativa ai bisogni sanitari e sociosanitari, favorendo la presa in carico delle persone e la vicinanza dei servizi al territorio. La presenza dell’Ambulatorio del Medico di Medicina Generale attivo h24 garantisce un presidio costante per la gestione delle esigenze assistenziali a bassa complessità, contribuendo a migliorare l’accessibilità alle cure e ad alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso. In questa Casa della Comunità trovano piena applicazione i principi della nuova sanità territoriale: integrazione tra professionisti, continuità assistenziale, prevenzione, prossimità e attenzione alla cronicità”.

-Foto Regione Liguria-

(ITALPRESS).