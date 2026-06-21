La Regione Liguria conferma il sostegno alle famiglie con il “Voucher Centri Estivi 2026”

GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria conferma anche per il 2026 il proprio sostegno alle famiglie con la misura “Voucher Centri Estivi 2026”, finanziata con le risorse del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, mettendo a disposizione 1,5 milioni per contribuire alle spese sostenute per la frequenza di centri estivi e attività educative e ricreative durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. L’iniziativa è rivolta alle famiglie residenti in Liguria con figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni e ha l’obiettivo di favorire l’accesso dei minori a opportunità educative, di socializzazione e crescita personale durante l’estate, offrendo allo stesso tempo un supporto concreto ai genitori nella gestione dei tempi di vita e di lavoro. Il contributo potrà essere richiesto per la partecipazione ad attività svolte tra il 15 giugno e l’11 settembre 2026, comprese le attività dei centri estivi tradizionali, le iniziative educative e ludico-ricreative organizzate all’aperto, nei parchi o presso fattorie didattiche. “Per il settimo anno consecutivo confermiamo un intervento molto apprezzato, che negli anni ha dimostrato la propria efficacia nel sostenere le famiglie liguri e nel favorire il benessere dei più giovani”, dichiarano il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Tutela e Valorizzazione dell’Infanzia e l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola.

“I voucher per i centri estivi rappresentano uno strumento fondamentale per garantire opportunità educative e di socializzazione durante la pausa scolastica, contribuendo al tempo stesso a contrastare la povertà educativa e ad agevolare la conciliazione tra impegni lavorativi e vita familiare dei cittadini, con particolare attenzione alle famiglie in cui i genitori sono impegnati in percorsi lavorativi, formativi o di ricerca di occupazione. Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus – aggiungono – continuiamo a investire in servizi di qualità che permettono a bambini e ragazzi di crescere in ambienti sicuri, inclusivi e stimolanti, offrendo un aiuto concreto soprattutto ai nuclei più esposti alle difficoltà economiche e rafforzando una rete di welfare vicina alle esigenze del territorio”. L’importo del voucher varia in base all’ISEE: 90 euro a settimana per ogni minore appartenente a nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro; 70 euro a settimana per ogni minore appartenente a nuclei familiari con ISEE compreso tra 15.000,01 e 30.000 euro. Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di sei settimane di frequenza, per un valore complessivo che può arrivare fino a 540 euro per ciascun bambino o ragazzo. Le domande potranno essere presentate successivamente alla frequenza delle attività estive, dal 12 ottobre al 30 novembre 2026, attraverso la piattaforma bandi online di FI.L.S.E.

– foto IPA Agency –

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