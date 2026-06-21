Omicidio-suicidio in un appartamento a Torino, trovati i corpi di madre e figlia

TORINO (ITALPRESS) – Due donne, madre e figlia, sono state trovate morte questa mattina in un appartamento di via Domodossola a Torino. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio.

Il primo a intervenire è stato il personale sanitario del 118 che ha tentato di soccorrere una ragazza di 13 anni trovata incosciente a terra. All’interno dell’alloggio è stato trovato anche il cadavere di un’altra donna, la mamma della ragazza. Secondo le prime ipotesi, la madre avrebbe ucciso la giovane prima di togliersi a sua volta

la vita impiccandosi. A scoprire quanto accaduto sarebbe stata la figlia maggiore di 19 anni. In questo momento la squadra mobile della Polizia sta effettuando i rilievi all’interno dell’abitazione.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).