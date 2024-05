GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria, in occasione della ‘Giornata regionale della Polizia Localè, ha premiato con 13 onorificenze gli agenti della Polizia Locale, distintisi per meriti speciali nel corso del 2023. “Quella di oggi è una giornata importante, che celebra il fondamentale lavoro che le forze di polizia fanno per le nostre comunità, perchè la sicurezza nelle nostre città è propedeutica alla crescita, allo sviluppo e alla convivenza civile – spiega il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti -. Credo che l’integrazione tra i vari corpi e il lavoro fatto in questi anni per costruire un sistema di sicurezza a 360 gradi, che va dalla video sorveglianza alle pattuglie congiunte, sia di grande rilevanza, anche se spesso si dà per scontato”.

Foto: ufficio stampa Regione Liguria

(ITALPRESS).