Cybersicurezza, Fontana “È una sfida per la democrazia”

ROMA (ITALPRESS) - "La cybersicurezza è una sfida per la democrazia, in un mondo sempre più complesso e attraversato da conflitti". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, alla World e-Parliament Conference 2026, al Parlamento europeo a Bruxelles. Dopo la partecipazione alla cerimonia di apertura, Fontana ha incontrato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. ads/azn (Fonte video: Camera dei Deputati)