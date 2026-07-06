Libia, Zuwara annuncia operazioni contro i migranti irregolari

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il comune di Zuwara, situato sulla costa occidentale della Libia, ha annunciato l’inizio delle operazioni di polizia per perquisire le case e le strutture che ospitano migranti irregolari senza documenti validi, a seguito di una serie di riunioni del comitato locale per il censimento degli stranieri.

E secondo quanto dichiarato dal comune di Zuwara in un comunicato pubblicato su Facebook, la decisione è entrata in vigore immediatamente dopo che tutte le fasi di avvertimento e sensibilizzazione sono state esaurite, e le forze di sicurezza sono autorizzate a prendere tutte le misure necessarie. Il comune ha avvertito che chiunque ospiti persone irregolari o minacci la sicurezza e la stabilità della città sarà soggetto a piena responsabilità legale senza indulgenza.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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